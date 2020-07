Mesmo com diretrizes do MEC, aulas presenciais no AC só retornam em setembro

Mesmo o Ministério da Educação (MEC) tendo lançado algumas diretrizes para a volta às aulas presenciais em todo o Brasil, o Acre está entre os 5 do Brasil que devem retornar com os serviços educacionais apenas em setembro.

O levantamento feito pelo Jornal O Globo mostram que Maranhão, Rondônia, Tocantins, Rio Grande do Norte e

Distrito Federal já têm retorno programado para agosto.

Acre, Santa Catarina, São Paulo, Piauí e Paraná só retornam em em setembro. O Acre, mais especificamente, no dia 8.

A decisão já havia sido comunicada pelo governador Gladson Cameli e o secretário de Educação, Mauro Sério, em coletiva de imprensa realizada nos últimos dois meses. No Estado, os discentes estão recebendo tendo aulas remotas, com transmissão via rádio e TV.

Diretrizes estabelecidas pelo governo

Entre as diretrizes divulgadas pelo MEC em 1º de julho para a retomada das aulas presenciais, estão:

Uso de máscara obrigatório

Medição de temperatura no acesso às áreas comuns

Disponibilização de álcool em gel

Volta ao trabalho de forma escalonada

Ventilação do ambiente

Possibilidade de trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco

Reuniões e eventos à distância

Distanciamento de pelo menos 1,5 m

Orientação para manter cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios

Não compartilhamento de objetos – incluindo livros e afins

Elaboração quinzenal de relatórios para monitorar e avaliar o retorno das atividades

As aulas presenciais estão suspensas no Brasil desde março em escolas, centros educacionais e universidades por causa da pandemia do coronavírus.

A suspensão de atividades não encontrou uma resposta coordenada pelo país: todos os estados e o DF adotaram atividades remotas, mas cada estado adotou uma maneira de repassar o conteúdo – plataformas virtuais, sites, TV aberta e até por meio do WhatsApp.

Nas redes municipais, até junho, ao menos sete capitais não haviam adotado nenhuma atividade remota.

