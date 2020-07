Messi pede ‘autocrítica’ do Barcelona e detona postura: ‘Muitas coisas precisam mudar’

O capitão do clube pediu mudanças drásticas antes da disputa da Liga dos Campeões

Lionel Messi detonou a postura do Barcelona após o vice-campeonato espanhol desta temporada, oficializado nesta quinta-feira após derrota por 2 a 1 para o Osasuña. O capitão do clube pediu mudanças drásticas antes da disputa da Liga dos Campeões, que volta em agosto, e autocrítica por parte da diretoria.

— Temos que ser autocríticos. Começando pelos jogadores, mas fazer uma autocrítica global. Somos o Barça e temos que ganhar tudo. Não podemos mirar no Madrid. O Madrid fez o trabalho deles, mas nós os ajudamos muito”, declarou — declarou Messi, em entrevista a “Movistar+”.

O argentino reiterou várias vezes que “a partir de agora” é preciso começar do zero para tentar o título da Liga dos Campeões — o Barcelona enfrenta o Napoli. Também viu a derrota para o Osasuña como um reflexo da temporada.

— Não queríamos terminar a temporada assim. Mas representa como ela foi. Fomos muito irregulares, muito fracos, um time com pouca intensidade. Perdemos muitos pontos e o jogo de hoje (contra o Osasuna) é um resumo da temporada — completou.

Sobre a Liga dos Campeões, o Barceona está nas oitavas de final e empatou em 1 a 1 com o Napoli na partida de ida. Messi, porém, não está confiante. Ele pede autocrítica da equipe para que o clube evite ficar uma temporada sem títulos pela primeira vez desde 2007.

— Se queremos ganhar a Liga dos Campeões, temos que mudar muito. Se continuarmos assim, vamos perder o jogo contra o Napoli. As sensações são que o time tenta, mas não tem capacidade. Deixamos muito a desejar em vários jogos. Tudo que a gente viveu desde janeiro tem sido muito ruim. Temos que mudar muitas coisas, na realidade. Os torcedores estão ficando sem paciência porque nós não estamos entregando nada. É normal.

