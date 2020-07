Michelle Bolsonaro diz que testes de coronavírus dela e das filhas resultaram negativo

A primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado por meio de uma rede social que exames para detecção de coronavírus dela e das filhas resultaram negativo.

Na última terça-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro anunciou que contraiu covid-19, doença provocada pelo coronavírus.

A avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, está internada desde o início do mês, com covid-19, no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal.

Desde que anunciou o teste positivo, o presidente Jair Bolsonaro se mantém na residência oficial do Palácio da Alvorada, despachando com ministros por meio de videoconferência.

Nesta sexta-feira, antes de anunciar a nomeação do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, o presidente apareceu, de máscara, caminhando nos jardins do Alvorada.

Na tarde da última quinta-feira (9), a Secretaria de Comunicação da Presidência informou por meio de nota que Bolsonaro “evolui bem, sem intercorrências”.

Segundo a nota, o presidente “apresenta boas condições de saúde e continua sendo acompanhado, conforme rotina, pela equipe médica da Presidência da República”.

À noite, após a divulgação da nota, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo por uma rede social. Ele apareceu no vídeo sozinho e sem máscara. Em outras “lives”, Bolsonaro costumava estar acompanhado de ministros.

