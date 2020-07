Mike Tyson completa 54 anos: à espera do retorno, veja momentos marcantes da carreira

Tido como um dos mais letais boxeadores de todos os tempos, Mike Tyson está voltando aos ringues aos 54 anos. Em vídeos recentemente postados por ele, é possível perceber que sua forma física, mesmo sem lutar há 15 anos – desde que perdeu para Kevin McBride em 2005 – é invejável. A comparação com imagens de alguns anos atrás é brutal. Segundo a imprensa britânica, o boxeador chegou a pesar 172kg após sua aposentadoria e foi declarado clinicamente obeso. Após um longo processo, porém, perdeu cerca de 60kg e, hoje, impressiona com o físico.

De acordo com ele, um tratamento “esquisito” de células-tronco feito, segundo o diário “The Sun”, por nomes como Cristiano Ronaldo, atacante da Juventus, e Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo no tênis, além de muito treino de cardio e uma nova dieta.

– Quando eles tiraram meu sangue, estava vermelho. Quando voltou, estava translúcido. Eu quase podia ver através do sangue, e eles injetaram em mim. E estou estranho desde então: eu me sinto equilibrado agora – comentou em um programa de rádio com o rapper LL Cool J.A terapia consiste em usar células-tronco para prevenir doenças e acelerar a recuperação de lesões. O sangue é coletado do cordão umbilical de bebês recém-nascidos, da medula óssea ou da gordura corporal e é injetado nos atletas. Elas trabalham regenerando células danificadas, ajudando a reduzir dores e inflamação, a aumentar o fluxo sanguíneo e a promover o crescimento dos tecidos. Ou seja, ajuda o corpo a se recuperar naturalmente, evitando cirurgias. O custo médio fica entre US$ 5 mil (R$ 27,2 mil) a US$ 25 mil (R$ 136 mil).