‘Mike Tyson vai tentar arrancar a cabeça do cara’, garante técnico brasileiro que será córner da lenda do boxe

Na volta aos ringues para uma exibição contra Roy Jones Jr., no dia 12 de setembro, na Califórnia, Mike Tyson terá no seu córner o brasileiro Rafael Cordeiro, renomado técnico de MMA.

Cordeiro, que acabou de voltar de Abu Dhabi, onde treinou os brasileiro Fabrício Werdum e Maurício Shogun em suas vitórias no UFC, falou sobre a expectativa de ser técnico de Tyson na sua volta aos ringues, que será em uma luta exibição de 8 rounds e luvas de 12 onças.

“Foi um presente de Deus, nesse momento de pandemia, ter essa benção de estar treinando um cara desses. A gente ficou treinando na garagem dele (Tyson) todo esse tempo. Momento muito especial. Um brasileiro, curitibano, que há 12 anos mora nos Estados Unidos, ter essa oportunidade”, disse Cordeiro, ao ESPN.com.br.

Cordeiro é dono da academia Kings MMA, uma das mais renomadas do mundo das lutas e já treinou Wanderlei Silva, Shogun, Werdum, Kelvin Gastelum, entre outros. No início da pandemia, vídeos dele na manopla com Tyson, de 54 anos, viralizaram nas redes sociais.

O ex-campeão dos peso-pesados virou um hit durante a paralisação dos esportes, cogitou-se que ele enfrentaria Wanderlei Silva, até oficializar seu retorno aos ringues contra Roy Jones Jr.

A direção da Comissão Atlética do Estado da Califórnia garante o teor de exibição da luta e diz que o árbitro poderá interromper o combate se o mesmo passar dos limites de exibição. Porém, não será tão fácil convencer Tyson disso.

“Ele (Tyson) vai tentar arrancar a cabeça do cara do começo ao final, é o jogo dele. Ele tem uma técnica refiniadíssima de boxe, a idade não pesou em nenhum momento, é uma coisa absurda. Ele bate muito pesado”, afirma Cordeiro.

“Eu acho que vai ter (nocaute). O bicho treina muito forte, os caras não sabem brincar, são dois caras profissionais do boxe, não tem como fazer coreografia. Vai ser uma coisa legal”, completou.

Restando pouco mais de 1 mês para a luta, Cordeiro diz que Tyson irá começar a treinar com sparrings agora. E deve chamar até Gastelum para ajudar na tarefa.

“Ele (Tyson) vai começar a fazer sparring essa semana, começa uma nova fase. Temos uns bons meninos, tem o Kelvin Gastelum, vou trazer ele, trazer os meninos para estar somando nessa preparação”.

Mike Tyson tem 50 vitórias (44 por nocaute), seis derrotas e duas desistências na carreira. Roy Jones Jr., de 51 anos, teve 66 vitórias (47 por nocaute) e nove derrotas.

