Ministro garante a Bittar conversão de multas ambientais em prol da revitalização de igarapé

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, garantiu ao senador Marcio Bittar (MDB-AC), nesta quarta-feira (15), que o governo fará a conversão de multas e o aporte de recursos necessários para a realização do Igarapé São Francisco. O projeto, idealizado pelo senador, prevê a despoluição e a revitalização do manancial.

Entre as propostas de melhoria estão a construção de estações de tratamento de esgoto, recuperação da mata ciliar, construção de pontes para pedestres, atividades de educação ambiental e monitoramento.

“Estamos reafirmando nosso compromisso com o estado do Acre em revitalizar o Igarapé São Francisco, utilizando a conversão de multas ambientais e o investimento necessário para atingir o patamar de 200 milhões de reais”, disse o ministro.

Salles assegurou ainda que quando o acordo for selado pelo governo federal, ele virá ao Acre para fazer o anúncio pessoalmente ao povo acreano.

Para Bittar, a situação do manancial é grave e precisa ser tratada em caráter de urgência. “O Igarapé São Francisco não pode continuar sendo um esgoto a céu aberto”, disse o senador.

A deputada federal Jessica Sales, o deputado estadual Roberto Duarte Júnior e o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul Vagner Sales participaram do encontro com Ricardo Salles.

