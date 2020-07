Mito ou fato: O açúcar deixa as crianças hiperativas?

Ao contrário do que se pensa, a ciência não confirma

Junte um grupo de crianças numa festa de aniversário, com todas as guloseimas à disposição. Em pouco tempo, elas estarão mais ativas do que o normal, certo? Não propriamente. Enquanto muitos pais juram que o açúcar deixa os filhos hiperativos, a ciência não encontra ligação entre os dois.

O mito da hiperatividade do açúcar é baseado num único estudo, realizado em meados da década de 1970, no qual um médico removeu o açúcar da dieta de uma criança e o comportamento dessa criança melhorou. Desde então, mais de uma dúzia de estudos foram realizados sem provar que o açúcar causa hiperatividade.

PUBLICIDADE

Culpado por associação?

Pode pensar que o seu filho está mais ‘irrequieto’ durante a festa de aniversário devido aos doces, mas, na verdade, isso pode estar ligado à emoção de brincar e estar com os amigos. Não necessariamente com o consumo de doces.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários