Moda, aniversariantes, decoração e muito mais dicas na coluna da Léia Lima; confira

CELEBRIDADE DO INSTA

Tem gente que some dois dias do Instagram e já volta cheia de novidades! Né Jó? Rss!!! Olha só a foto cheia de dicas de verde, de oxigênio e natureza pra dentro de casa. Gostei de cara já.

DECORAÇÃO

Falando em decoração, olha só essas dicas, estão no site da AMERICANAS, e achei bem legal a arvore ideológica , com as fotos da família. Fica bem original numa parede lisa e sem muitos acessórios de decoração. Os quadros também estão bem legais, se não conseguir iguais pode montar algo parecido, usando uma cartela de cores e frases de efeito e a dica do espelho camarim, da pra economiza uma nota e fica muito atual, se quiser apostar na iluminação diferenciada pode optar por lâmpadas metalizadas ou ate mesmo as amarelas que chamam bem atenção e dão ótimas fotos.

MODELANDO

Maykeline Maia está se superando no quesito beleza e simpatia, amei cada detalhe das joias by Exuberance, mas a modelo tá de parabéns! Concilia muito bem elegância, simpatia e competência. Tens meu respeito!

Sistema Fecomércio/AC

Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) no último dia 29 de junho, o pico dos desligamentos em todo o território nacional ocorreu em março, nos momentos iniciais da Pandemia. No Acre, no entanto, entre janeiro e março, houve mais contratações que demissões, segundo informações repassadas pelo assessor técnico do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó.

FELICIDADES

Dia 3 de julho foi o dia dessa princesa linda, minha irmã Marina Lima receber todo nosso carinho e amor. Ela completou mais um ciclo de vida e mesmo num ano tão diferente, o carinho e as manifestações foram às mesmas ou maiores. Amo-te princesa, e desejo o melhor dessa vida para você. Feliz aniversária mana!

Sindmed-AC

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) organizou uma teleconferência reunindo o governador do Estado em exercício, major Wherles Rocha, o secretário de Estado de Saúde (Sesacre), Alysson Bestene, e especialistas de todo o Brasil, na tarde desta terça-feira (30). O objetivo do encontro foi apresentar dados e os resultados positivos obtidos com o tratamento precoce contra o coronavírus (Covid-19).

A secretária-geral, Jacqueline Fecury, aproveitou para reforçar a necessidade de um esforço claro de todos os gestores, incluindo secretários municipais de saúde para garantir o acesso aos medicamentos.

