Moisés Diniz diz em nota de apoio que Gladson esteve cercado pela ingratidão

O secretário-adjunto de Educação do Acre, Moises Diniz, escreveu, nesta segunda-feira (20), em seu perfil no Facebook, nota de solidariedade ao governador Gladson Cameli. O chefe do Executivo tem, há semanas, vivido desentendimentos com seu partido, o Progressistas, por conta do apoio à reeleição da prefeita de Rio Branco Socorro Neri (PSB).

No texto, o ex-comunista diz que o gestor “muitas vezes” se viu cercado pela ingratidão e falta de lealdade política, não perdendo “a leveza, o sorriso, a paciência”.

“Gladson merece a solidariedade do povo acreano, porque deixou a política de lado, pra salvar vidas”, disse o ex-deputado, que finalizou a carta pedindo diálogo, lealdade e pacificação e ainda usou a hashtag #somostodosgladson.

