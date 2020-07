Morador leva casa para novo endereço em Boca do Acre e imagem repercute

O proprietário da casa resolveu se mudar do bairro Praia do Gado e irá morar no bairro Piquiá

O jornalista Welisson Silva registrou o momento em que uma família moradora de Boca do Acre, no Amazonas, mudava de endereço na cidade. Mas um detalhe chamou atenção: o endereço muda, mas a casa permanece a mesma. Isso porque o dono da casa arrancou a residência e a transportou em um caminhão até o novo endereço.

Segundo Welisson, o proprietário da casa resolveu se mudar do bairro Praia do Gado e irá morar no bairro Piquiá, a 8 quilômetros de distância.

PUBLICIDADE

“O morador está saindo do bairro Praia do Gado, que é o mais populoso de Boca do Acre, e vai morar no Piquiá, parte alta da cidade. Essa cena é bem comum aqui na região”, disse Welisson.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários