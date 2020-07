Moradores do Segundo Distrito entram em pânico durante tiroteio entre facções

Mais um tiroteio foi registrado na noite desta sexta-feira (17), na Rua Beira Rio, no Bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de moradores, criminosos em um veículo passaram atirando de forma aleatória. Outros homens de uma facção da área que estavam em via pública revidaram, dando início assim um intenso tiroteio.

Esses tipos de ataques estão se tornando comuns em vários bairros da capital acreana. São organizações criminosas que estão entrando em confronto, mas as vítimas, em algumas vezes, são trabalhadores que não pertencem a nenhuma facção criminosa, apenas moram em áreas dominadas por grupos criminosos.

Em todos os tiroteios a comunidade aciona a Polícia Militar, que sempre vai aos locais em conflito, faz rondas ostensivas e poucas vezes consegue êxito em prender os bandidos, pois os criminosos fazem ataques “relâmpagos” e saem rapidamente, não dando tempo da chegada dos agentes de segurança.

No caso do tiroteio da noite desta sexta, ninguém ficou ferido, apenas um grande susto pela quantidade de tiros que foram disparados.

Homem baleado dentro de casa

Durante a madrugada do mesmo dia, na mesma rua e bairro onde ocorreu esse tiroteio, um homem de 40 anos foi baleado dentro de casa.

Cláudio Nascimento do Amaral foi ferido com dois disparos de arma de fogo. De acordo com o apurado pela reportagem, dois homens pularam o muro da residência da vítima, entraram pela janela e atiraram contra Cláudio que estava consumindo bebidas alcoólicas na companhia de amigos, que saíram ilesos.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

O caso continua sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

