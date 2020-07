Morre Buddy, o primeiro cão a testar positivo para a Covid-19 nos EUA

Morreu o primeiro cão a testar positivo para a Covid-19 nos Estados Unidos. O animal apresentava sintomas semelhantes aos que têm sido indicados por muitos seres humanos infectados.

Buddy, de acordo com a National Geographic, é de raça pastor alemão e adoeceu em abril, aos sete anos de idade, na mesma altura em que o dono, Robert Mahoney. Inicialmente, o animal começou com o nariz entupido e dificuldade em respirar.

Desde então, a condição de Buddy começou a deteriorar-se e o animal foi sacrificado no dia 11 de julho, altura em que começou a vomitar coágulos de sangue e a apresentar sangue na urina. Buddy deixou inclusive de conseguir andar.

À National Geographic, os donos do cão explicaram que o diagnóstico de Buddy foi difícil de estabelecer, já que vários veterinários eram céticos quanto à possibilidade de os animais contrairem o novo coronavírus.

Mas uma clínica acabou por confirmar que o cão estava efetivamente infectado com a Covid-19. O filho de Buddy, um cachorro de apenas 10 meses, não chegou a ficar doente porque tinha anticorpos para o vírus, concluíram ainda os médicos.

Posteriormente, durante os tratamentos à Covid-19, os veterinários perceberam que Buddy também sofria de linfoma.

EXCLUSIVE: The first dog positive for SARS-CoV-2 in the U.S. was a German shepherd named Buddy. He has died.

We knew little about US pet cases before now. No identities, scant details, few updates.

Buddy’s owners reached out to me to tell their story: https://t.co/RNhxGBUiWB

— Natasha Daly (@natashaldaly) July 29, 2020