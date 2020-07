Morre no PS homem que foi esfaqueado pelo ex-marido da atual companheira em Rio Branco

Leandro Lima do Carmo, de 26 anos, morreu no pronto-socorro de Rio Branco, nesta segunda-feira (6). Leandro foi ferido a golpes de faca na manhã desta segunda-feira (6), na Travessa Raimundo Sabino, no Bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

No momento do crime, Leandro estava tomando banho, quando o ex-companheiro de sua esposa invadiu a residência e desferiu dois golpes de faca contra a vítima, que foi atingida no ombro e as costas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de cirurgia do centro cirúrgico do hospital.

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), continua investigando o caso e tenta prender o acusado de ter matado Leandro.

