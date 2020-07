Morre o empresário Antônio Siqueira, o Piauí, aos 59 anos, vítima do coronavírus

O empresário Antônio Luna Siqueira, de 59 anos, morreu neste domingo (12), na UPA do 2º Distrito de Rio Branco, em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus.

O empresário, que morava no município de Manoel Urbano, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento no dia 27 do mês passado. Mas com agravamento do quadro clinico, foi a óbito 16 dias depois.

Piauí, como era conhecido, atuava no ramo de confecções. Natural de Sena Madureira, ele trabalhou por quase duas décadas na loja do Piauí, localizada na Rua Padre Egídio, no centro, mas há muito tempo mudou-se para a cidade vizinha de Manoel Urbano.

No município murbanense o empresário fundou a loja Piauí confecções e calçados, uma das mais tradicionais da cidade.

Antônio Luna era bastante conhecido em Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do empresário.

