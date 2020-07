Morre o professor da FAAO, Jirlan Ricardo, aos 35 anos, com suspeita de coronavírus

"As rodas de pagode não serão mais as mesmas", escreveu um dos amigos de Jirlan

O professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da FAAO, agora conhecida como U:VERSE, Jirlan Ricardo Oliveira, de 35 anos, faleceu nesta segunda-feira (6), vítima do coronavírus.

O anúncio foi dado por familiares nas redes sociais. Jirlan era conhecido no meio acadêmico e servidor ativo na U:VERSE.

O especialista morreu após um infarto, mas na declaração de óbito emitida pelo hospital constava suspeita de coronavírus.

Em seu perfil no Facebook, amigos se despediram dele com várias mensagens de luto e lembranças boas.

“Hoje amanheci com a triste notícia de que você não está mais entre nós, meu amigo/irmão Jirlan. As rodas de pagode não serão mais as mesmas, as conversas animadas que tínhamos quando nos encontrávamos e principalmente a alegria que você sempre transbordava”, escreveu Gelson Moreno.

