Mostra de Cinema Brasileiro exibe filme acreano “Rosinha, a Rainha do Sertão”

Nesta sexta-feira (3), às 19 horas, será exibido o primeiro longa-metragem produzido no Acre. Trata-se de “Rosinha, a Rainha do Sertão” do cineasta João Batista Marques de Assunção, conhecido como Teixeirinha do Acre. O filme produzido na película super oito milímetro tem a participação especial do cineasta Adalberto Queiroz interpretando um sulista que aqui chegou em busca de terras férteis no início dos anos setenta.

A mostra do longa só foi possível, graças a uma parceria entre a ASACINE-Associação Acreana de Cinema e o Governo do Acre através da FEM- Fundação Elias Mansour. A exibição, faz parte das comemorações do Dia do Cinema Brasileiro através de um projeto intitulado Mostra do Cinema Brasileiro realizado no Acre que teve início dia 19 de junho com uma live e seguiu dia 23 com a exibição da animação Mapinguari a Lenda.

Os filmes estarão sendo exibidos todas as sextas-feiras a partir das 19 horas no canal da ASACINE no YouTube e nas plataformas da FEM. Segundo o Presidente da ASACINE, o cineasta Enilson Amorim, a Mostra visa levar um pouco de nossa produção cinematográfica para os lares dos acreanos neste momento de isolamento e acima de tudo valorizar a nossa produção artística construída no Acre pelos três grandes pilares de nosso cinema, composto pelos cineastas João Batista, Adalberto Queiroz e Antônio Evangelista (Tonivam).

Para conferir as programações da Mostra do Cinema Brasileiro Realizado no Acre basta clicar no link: https://youtu.be/6isnBUZXQ1M

