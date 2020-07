MPAC investiga consultório oftalmológico por supostas irregularidades

O Ministério Público do Acre (MPAC) investiga o Consultório Oftalmológico Popular, em Rio Branco, após denúncias de irregularidades. O órgão comunicou que instaurou um procedimento preparatório para apurar as informações comunicadas após vistoria do Conselho Regional de Medicina (CRM) do Acre.

O MPAC divulgou, nesta terça-feira (7), em seu Diário Oficial, por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor, que foram apuradas falta de registro do estabelecimento no CRM. Além disso, haveria ausência de visto provisório ou inscrição secundária do profissional médico responsável para o exercício da medicina, além de “severas” inadequações sanitárias.

Diante das informações, a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil foram acionadas para tomarem as devidas providências.

A reportagem tentou contato com o Consultório Oftalmológico Popular, mas sem sucesso. Solicitou, ainda, ao CRM, a cópia da vistoria feita no estabelecimento para mais detalhes, porém não obteve o material até o fechamento da reportagem.

