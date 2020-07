Mulher agride, corta cabelo e exibe amante pelada

Nas redes sociais, a mulher traída escreveu que a atitude contra a rival era uma lição para as “talaricas”, gíria usada quando uma mulher se relaciona com um homem comprometido

Uma moradora de Cubatão (SP) ficou revoltada ao flagrar o marido com uma amante e além de agredir a mulher, também cortou o cabelo dela e a arrastou pelada e à força pelas ruas do bairro Bolsão 9.

A cena chamou atenção de moradores, que tiraram fotos e gravaram vídeos da ação antes da chegada da polícia.

Nas redes sociais, a mulher traída escreveu que a atitude contra a rival era uma lição para as “talaricas”, gíria usada quando uma mulher se relaciona com um homem comprometido.

“Vou mostrar como faz com as talaricas de homem casado. Acabei de pegar essa vagabunda com o meu marido. Ex-marido a partir de hoje”, escreveu.

Na mesma postagem, a esposa traída diz ainda que também agrediu o marido, mas ele acabou fugindo, enquanto a amante ficou.

“Dei uns ‘pau’ nele (sic). Ele correu e a vadia ficou. Dei uns tapinhas de leve nela”, acrescenta a mulher, que revelou ainda ter cortado o cabelo da vítima e desfilado com ela pelada pelas ruas do bairro com o objetivo de mostrar autoridade. “Ninguém me tira”, disse.

Após o ocorrido, a agressora comemorou estar “solteira”. O site G1 entrou em contato com as polícias Civil e Militar para falar sobre o assunto. Os policiais confirmaram que receberam denúncias sobre o caso, mas a mulher agredida não foi localizada e também não formalizou um boletim de ocorrência até o momento.

Fonte: G1

