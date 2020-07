Mulher cai de moto em ramal e vai parar no PS de Rio Branco em estado grave

A produtora rural Rosângela Socorro Ribeiro Barbosa, 42 anos, ficou ferida após cair de uma moto, na manhã desta quarta-feira (1), no Ramal da Seringueira, no Projeto de Assentamento Tocantins, na Vila do V, zona rural no município de Porto Acre.

Segundo informações do marido da vítima, Rosângela estava trafegando na moto sem capacete pelo ramal, quando acabou batendo em um buraco e perdeu o controle da motocicleta, em seguida, caiu e batendo violentamente a cabeça no chão.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após receber os primeiros atendimentos, Rosângela foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Segundo a médica que realizou o atendimento, a vítima ficou em estado grave pois teve um traumatismo craniano encefálico.

Com se trata de uma área rural e muito longe da cidade, o Policiamento de Trânsito não foi acionado e não houve perícia.

