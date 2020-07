Mulher com câncer é agredida pelo marido após fazer bolo para comemorar aniversário com médicos

Uma mulher com câncer foi agredida pelo marido após fazer um bolo para comemorar o próprio aniversário com os profissionais de saúde que realizam seu tratamento de câncer. O crime aconteceu no bairro do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal O Dia, o agressor, identificado como Givaldo Daniel, de 48 anos, não teria gostado de ser impedido de comer o bolo, que teria sido feito separadamente como forma de agradecimento aos profissionais de saúde e agrediu a esposa com socos no rosto.

A polícia ainda informou que haveria um outro bolo para comemorar o aniversário com a família. No entanto, mesmo assim, o homem não teria gostado da atitude da mulher e a agrediu.

Givaldo foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) da região.

