Mulher de Fábio Porchat aparece sem querer nua em live; assista

O apresentador estava batendo um papo com Guilherme Boulos quando Nataly Mega passou por ele nua

A live que o ator e apresentador Fábio Porchat fez com o professor Guilherme Boulos na última sexta-feira (3) bombou nas redes sociais e está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado (4). Tudo porque Nataly Mega, esposa do artista, tentou passar despercebida agachada atrás dele durante a transmissão ao vivo, mas não deu certo.

A mulher de Fábio Porchat passou nua, só com uma toalha na cabeça, quando Boulos estava falando e ele interrompeu seu discurso para comentar: “Alguém passou aí atrás”. O ator respondeu: “Passou minha mulher e ela ainda está pelada”. Rindo, o apresentador virou para Nataly e disse: “Deu para ver, lógico que deu para ver totalmente, até o Boulos viu”.

PUBLICIDADE

O professor que concorreu na última eleição presidencial não segurou a risada e deu para ouvir um “perdão, Boulos” de fundo e ele respondeu: “Não, tranquilo”. Sem perder a piada, Fábio Porchat comentou: “O pessoal aqui gostou, deu até uma aumentada, deu uma subida legal”. O momento inesperado logo virou assunto nas redes sociais.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários