Mulher em trabalho de parto descobre amante do marido dando à luz no mesmo local

Funcionária do hospital gravou sua reação ao ouvir a mulher gritando com a outra

Imagina se você, em trabalho de parto, descobre que a amante do seu marido está no mesmo local e… também dando à luz uma criança? Uma mulher passou por isso nos Estados Unidos e sua reação ficou registrada na rede social Reddit.

O vídeo do momento foi publicado por uma funcionária do hospital com a legenda: “O cara fica com a esposa e a amante grávidas ao mesmo tempo”. É possível ouvir o escândalo que a mulher faz no local com seus gritos extremamente altos. Além disso, o vídeo foi filmado através da perspectiva da funcionária, então conseguimos acompanhar sua reação.

PUBLICIDADE

O registro publicado já possui mais de 80 mil visualizações e 4 mil comentários, dentre eles alguns se compadecendo com a situação da esposa, que descobriu a situação desagradável. “Que péssimo momento para descobrir isso, já estava estressada o suficiente”, disse um perfil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários