Mulher engravida e homem culpa gato por “furar” camisinha

"Não existe porta, gaveta ou armário que possa impedi-lo", contou um usuário do Reddit, ao anunciar a gravidez da esposa

Um usuário do Reddit, identificado como Playtonic1, fez um desabafo na rede após descobrir que a esposa tinha ficado grávida durante a pandemia. No texto, que pegou todos de surpresa, ele “culpou” o gato da família pelo acontecido.

Segundo a publicação, ele e a mulher tinham decidido esperar mais alguns anos para ter o segundo filho, já que a primeira gestação tinha sido complicada. Além disso, ele citou a pandemia do novo coronavírus como um dos fatores que atrasou ainda mais os planos do casal.

No entanto, uma travessura do pet mudou tudo. Ao perceber que a mulher apresentava sintomas de gravidez, eles decidiram fazer um teste. Com o resultado positivo, começaram a procurar o que justificasse o incidente.

