Mulher mata marido com facada no peito após um dia inteiro de bebedeira em Araguaína

PUBLICIDADE

Uma mulher é suspeita de assassinar o próprio companheiro a facadas no Bairro JK, em Araguaína, na noite deste domingo (28). O homem vitimado foi identificado como Ayllon Richely Duarte Oliveira, de 27 anos.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que o casal estava ingerindo bebidas alcoólicas desde a manhã de domingo e, já no período noturno, começou a discutir e trocar socos.

Durante a confusão, a mulher pegou uma faca e desferiu um golpe na altura do peito do companheiro. O homem ainda saiu correndo, mas caiu no chão pouco metros depois. Ele foi socorrido pelo Samu ainda com vida e encaminhado ao Hospital Regional de Araguaína, mas não resistiu.

Segundo a polícia, a mulher fugiu em uma motocicleta Biz, de cor verde. Os familiares da vítima foram orientados a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários