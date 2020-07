Mulher morre às margens de lago ao ser picada por cobra em MT

Uma mulher de 48 anos morreu ao ser picada por uma cobra durante uma pescaria, no último domingo (12), às margens de um lago na zona rural de Sinop, no norte do estado. Marlene Canute foi encontrada caída no local por outro pescador.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher tinha uma marca de picada de cobra na mão. No entanto, o animal não foi encontrado na região.

A família da vítima disse que Marlene tinha o costume de pescar no lago. No domingo, ela foi ao local com o marido, que voltou para a cidade, em seguida.

Cerca de 40 minutos depois, ele recebeu a ligação de um pescador, conhecido da família, que informou ter encontrado a mulher dele caída às margens do lago. Chegando no local, a vítima já estava sem vida.

O marido de Marlene, Cleomar Rodrigues, contou ao G1 que a lagoa era um dos únicos lugares que a mulher gostava de ir.

“Ela não era de sair a não ser para trabalhar. A única coisa que ela amava era pescar e, aos finais de semana, sempre que podia, estava na beira de uma lagoa. Era uma pessoa simples e de bom coração. Ela simplesmente amava a natureza e a pescaria”, contou.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no lago e encaminhou o corpo da vítima para perícia.

A Polícia Civil de Sinop, que acompanha o caso, informou que a mulher não tinha sinais de violência, apenas a marca de picada de cobra na mão.

