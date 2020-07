Mulher perde controle de carro e capota várias vezes na Curva do Tucumã, na BR-364

Um mulher ainda não identificada, perdeu o controle e capotou várias vezes um veículo modelo Cronos, de cor preto, placa QLW-7547, na manhã desta sexta-feira (3), na rodovia AC-40, no Bairro Santa Maria, região da Vila Acre em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a mulher trafegava sentido Senador Guiomar/Rio Branco, quando ao chegar na curva do Tucumã, o veículo que possivelmente vinha em alta velocidade, acabou perdendo o controle, saiu da pista e capotou várias vezes. A vítima ficou apenas com escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e esteve no local, prestou os primeiros atendimentos a mulher que não quis ir até o pronto-socorro.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia, mas quando os peritos chegaram a mulher já não estava no local e o veículo já havia sido tirado do lugar, o carro foi levado por um guincho.

