Mulher produz sabonete com leite materno e faz sucesso na internet

Ashley White, de 31 anos, deu à luz sua segunda filha, Mia, durante a pandemia de coronavírus. Após o nascimento da caçula, a mulher, moradora de Carnforth, na Inglaterra, se viu com excesso de leite materno. Foi então que ela teve a ideia de produzir sabonetes para serem utilizados pela família.

Segundo Ashley revelou em entrevista ao The Sun, o produto foi especialmente bom para a filha mais velha, Mylee, de 10 anos. A garota sofre de eczema e o produto ajudou no tratamento. Ela e Mia tomam banho com o sabonete. Já Ashley e o marido usam para lavar as mãos. Eles garantem que a pela está muito mais hidratada e avaliam usar no corpo todo.

Após postar fotos dos sabonetes em redes sociais, a inglesa, que trabalha numa cafeteria, recebeu diversos pedidos de internautas querendo comprar as barras, que têm formato de flor, borboleta e joaninha. Segundo Ashley, o produto tem propriedades que ajudam no combate a acne e queimaduras de sol.

A inglesa utiliza glicerina, leite materno, óleos essenciais e lavanda seca.

O interesse de possíveis compradores fez com que Ashley começasse a pensar em desenvolver uma linha de produtos feitos com o leite materno, incluindo loção, geleias hidratantes e produtos para banho.

