Mulher que ameaçava criança para se vingar do pai é investigada

Mulher que ameaçava criança para se vingar do pai com quem manteve breve relacionamento é investigada

Da Polícia Civil

A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais), em Monte Azul, no Norte de Minas, está investigando uma mulher suspeita de cometer crimes virtuais contra uma criança de apenas 8 anos. Conforme as apurações, a investigada usava páginas nas redes sociais para ameaçar e constranger a vítima. Algumas das mensagens tinham, inclusive, conotação sexual.

A polícia acredita que a suspeita estaria cometendo os crimes da cidade de Mato Verde, também no Norte de Minas, com o intuito de se vingar do pai da criança, com quem manteve breve relacionamento.

Na manhã da última quarta-feira (1º), a PCMG cumpriu mandado de busca e apreensão na residência da suspeita. Foram apreendidos celulares e outros objetos. O material recolhido instruirá as investigações a partir de agora.

O Delegado João Paulo Ladeira, que coordena as investigações, destacou a gravidade dos crimes. “Muitas pessoas têm a falsa impressão de que se pode esconder das sanções penais por cometerem crimes sob a obscuridade e a falsa ideia de anonimato. A Polícia Civil está atenta a esse tipo de delito”, adverte.

