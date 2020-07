Mulher sofre infarto e morre após briga de casal de vizinhos em condomínio

Uma equipe do Samu foi chamada, mas teria demorado muito, conforme a ocorrência

Cristiane Cartogeno Pinto, 43, morreu no começo da madrugada deste domingo (26) após passar em um apartamento do condomínio popular Porto Bello IV, próximo ao Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho (RO).

A vítima, segundo a polícia, passou mal após uma briga de um casal de vizinhos. A filha de Cristiane foi até o apartamento ajudar a vizinha que era agredida pelo marido. Ela conseguiu separar a briga, mas quando voltou para o seu apartamento viu que a mãe dela estava passando mal devido todo o susto que sofreu.

PUBLICIDADE

Uma equipe do Samu foi chamada, mas teria demorado muito, conforme a ocorrência, e a mulher morreu no local em virtude de infarto. O casal que estava brigando foi levado para UPA e depois para a Central de Flagrantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários