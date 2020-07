Mulher tira a roupa e defeca durante transmissão ao vivo; assista

Na última terça-feira (7), a jornalista Sara Sidner falava ao vivo de uma praia em Santa Monica, na Califórnia, sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos quando de repente uma mulher a poucos metros atrás dela abaixou as calças e defecou.

O registro do momento inesperado está circulando nas redes sociais. No vídeo, é possível perceber que Sara e Kate Bouldain, jornalista que apresentava o jornal na sede da CNN, em Nova York, não perdeu o foco na notícia por causa da atitude da mulher. A mulher do vídeo não foi identificada.

Assista:

That time the MSM showed what really goes down in #SantaMonica.

Very accurate reporting today @CNN 👏👏👏@Lane_Dilg @TedWinterer @SaMoMayor @GleamDavis @KevinMcKeownSM The whole country is laughing at us. You all should resign. pic.twitter.com/C9udKQsDRj

— Santa Monica Problems (@SantaMonicaProb) July 6, 2020