Nanda Costa posta foto apaixonada com a namorada Lan Lan; veja

Nanda Costa deixou os fãs invejados ao publicar uma foto onde aparece em momento íntimo com a esposa, Lan Lan. “Tá rolando um rock no Sapatona Record’s, tem bastante informação na parede, e tem também um ator que eu admiro muito! Ele arrebenta no cinema. Que ator é esse e onde ele está? Dê um zoom na parede e me conta o que você viu!”, escreveu a atriz na publicação.

Nos comentários os seguidores da atriz escreveram: “Eu amei esse flagra!”; “Gatilho para quarenteners solteiras”; “Que inveja de vocês! Lindas demais!”. Veja a foto abaixo:

