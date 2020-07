“Não autorizei nenhuma blitz que venha criar transtornos”, declara Gladson 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao Programa Bom Dia Juruá, nesta quarta-feira (1), que orientou a presidência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), a não realizar muitas a condutores com o IPVA atrasado durante o período de pandemia do Coronavírus.

“Não estou autorizando nenhuma blitz que venha a criar transtornos para as pessoas. Já dei essa determinação, e quero saber porque estão fazendo isso”, explicou.

Cameli destacou que já solicitou ao Detran que procurem quem está causando esse tipo de situação à população. “Não é para multar, não é para cobrar, pois nas condições que estamos, como o pai de família vai conseguir comprar sua feira final de mês?”, argumentou.

“A determinação é para não fazer isso, pois não tem meu apoio”, encerrou.

