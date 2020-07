“Não muda nada pra mim”, diz deputado Alan Rick sobre saída do DEM do “blocão”

O deputado federal Alan Rick (DEM) informou com exclusividade ao ContilNet que a saída do seu partido da base de sustentação oficial do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não vai mudar sua relação com o governo federal.

“Meu posicionamento é o mesmo: vou continuar votando com o governo em todas as matérias boas para o Brasil normalmente. Não muda nada pra mim”, declarou.

Após a debandada, ele não será mais orientado a votar com o governo. Isso não significa, no entanto, que deverá fazer oposição ao presidente.

O mesmo processo aconteceu com o MDB, que tem como representantes locais os deputados Jéssica Sales e Flaviano Melo. Ambos informaram que manterão a relação de respeito com Bolsonaro.

Sete partidos permanecem no chamado “blocão”. São eles o Progressistas, PL, PSD, Pros, Avante, Solidariedade e PTB, embora os dois últimos já cogitem seguir o exemplo do MDB e DEM.

A saída das duas agremiações da base formal de apoio ao presidente Bolsonaro é encarada por analistas políticos como o sinal negativo mais forte para o governo, que perderá a garantia de apoio de 63 parlamentares.

