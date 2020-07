A atriz Naya Rivera é considerada desaparecida após ter saído com o filho de 4 anos, Josey, para dar um passeio de barco no Lago Piru, no condado de Ventura, na Califórnia, na tarde da quarta-feira (8/7).

De acordo com a emissora CBS, a atriz teria alugado um barco por volta das 13h – horário local – para passear com Josey. Segundo o xerife do condado de Ventura, Eric Buschow, a atriz chegou a nadar no lago com o menino.

PUBLICIDADE

Cerca de três horas após a saída dos dois, o garoto foi encontrado dormindo sozinho no barco. A bolsa de Naya também estava na embarcação.

Segundo as autoridades, Josey afirmou que a mãe pulou na água, mas nunca retornou para o barco.

A polícia faz buscas com mergulhadores, helicópteros e drones.

Naya Rivera começou a atuar aos 4 anos de idade na comédia da CBS The Royal Family. Ela fez participações especiais em vários programas, incluindo Um Maluco no Pedaço e Baywatch.

Em Glee, Naya interpretou a líder de torcida Santana e apareceu em 113 episódios da série.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários