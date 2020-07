Negócios, criatividade e valorização; confira as dicas da colunista Caroline Alves

Dá série Criatividade para Negócios: por que a criatividade é essencial para os negócios?

Poder de solucionar Problemas e Conflitos.

A criatividade é essencial para o desenvolvimento de soluções inovadoras, mas também representa um fator-chave para a manutenção de empreendimentos já existentes.

Profissionais criativos dentro de empresas, especialmente, em momentos como esse, de crise, podem oferecer o fôlego necessário para que uma companhia continue a existir, além de favorecer o bem-estar no trabalho.

Engajamento

Todos temos pontos cegos, alie-se a pessoas diferentes de você, com outras experiências, outras realidades de vida, essa interação amplia sua visão e percepção.

Na empresa tornar a gestão e o desenvolvimento de soluções mais horizontal é uma maneira de valorizar seus colaboradores, inserindo-os na administração estratégica da empresa e instigando-os para que trabalhem de maneira conjunta na promoção de melhorias que beneficiem todos os setores.

Produtividade

Dê assas! Seus funcionários têm um imenso potencial criativo que pode ser despertado ao estimular essa competência dentro da companhia ou por meio de melhorias no ambiente de trabalho. O envolvimento e a valorização podem tornar a sua equipe muito mais produtiva e comprometida. Valorizar não é só financeiramente, é dar voz, participação, tornar parte.

Menos falhas e queixas

Por meio de uma comunicação aberta entre gestores e funcionários, eventuais falhas no processo produtivo ou queixas relacionadas ao serviço são detectadas com mais agilidade.

Isso permite que os problemas sejam solucionados rapidamente e melhorias internas sejam providenciadas antes que boatos e reclamações comprometam a relação entre diferentes departamentos.

Tendência para o futuro

Ou você estimula de uma vez por todas, sua própria criatividade e dos seus colaboradores, ou vai ser arrastado pra fora do mercado que a cada dia é mais competitivo.

Compreendendo as atividades em que o capital intelectual atua como matéria-prima na criação, produção e distribuição de bens e serviços, além de influenciar modelos de negócio e gestão, a chamada Economia Criativa deve estar cada vez mais inserida na sociedade.

Isso deve ocorrer à medida que as operações industriais são automatizadas e novas soluções digitais são oferecidas. Caminhamos rumo a um futuro no qual as habilidades humanas serão cada vez mais requisitadas em detrimento das práticas estritamente operacionais. Criatividade é e será a habilidade humana mais requisitada.

As melhores promoções, projetos e iniciativas da cidade.

Fiz um apanhado de algumas coisas interessantes que vi essa semana nas redes sociais de alguns negócios aqui em Rio Branco, desde promoções, sorteios e inciativas para ajudar o próximo. É bom ver que muitos empreendedores não jogaram a toalha e continuam em busca do melhor desenvolvimento do seu negócio.

Iniciativa Adote outro pequeno, da Art Brownie

Essa é top! Pensando em como os empreendedores podem se ajudar nesse momento de crise, a equipe Art Brownie lançou o projeto Adote um Pequeno. A proposta é que empreendedores que já realizam vendas pelo meio digital, redes sociais e aplicativos, possam ajudar os que ainda não vendem. Fazendo divulgação e incluindo o produto do outro no seu cardápio dos aplicativos de entrega.

Essa proposta faz todo sentindo se pensarmos nos empreendedores de rua ou que não possuem acesso a internet. Que demais. @artbrownie

Frutaria Benção do Senhor

Você pode receber suas frutas e verduras em casa, com entrega programada. Acesse o instagram @frutaria.bs, clique no link da bio, fale com eles direto no whatsApp ou acesse a loja virtual. Você pode montar seu kit ou escolher entre os combos.

Clube das flores

A elegância das mais belas flores na sua casa e são excelentes para presentear. Além das flores, eles produzem cestas de café da manhã que de longe dá para perceber o requinte e a qualidade dos produtos. Eles possuem loja virtual, atendimento personalizado no instagram e serviço delivery. @clubedasfloresac

Loja Opção

Se você é manicure ou gosta de estar sempre mudando de esmalte e decorando as unhas, essa novidade é pra você! A loja Opção, está com uma linha de produtos para unhas que são super tendência e você só encontra lá. Confere no instragam @lojaopcaorb. Eles estão trabalhando com atendimento personalizado no WhatsApp e serviço de entrega.

Clínica Renovitte

Quem aí engordou nessa quarentena? Pra começar a tratar essa gordurinha localizada, além de preparar a clínica para atendimento com segurança, a Clínica Renovitte lançou várias promoções, você pode realizar os procedimentos agora, com horário agendado, ou mesmo adquirir seu pacote para utilizar depois.

Se Você souber mais negócios e iniciativas inspiradoras, me conta: @carolalvesfreire

