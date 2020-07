Neta é filmada agredindo avó de 90 anos para tomar andador; vídeo

Uma mulher foi gravada enquanto agredia a avó, de 90 anos, nessa quarta-feira (8/7), em São Simão (GO). A neta aparece no vídeo empurrando a vítima para tomar o andador que ela utiliza. As informações são do G1.

A idosa ainda tenta segurar o equipamento, não consegue e fica sentada no sofá. Em seguida, após retirar o andador com o uso da força, a mulher diz: “Me respeita agora”. Veja:

