Netflix oferece assinatura grátis para quem jogar o game The Old Guard

A Netflix acaba de lançar o jogo grátis The Old Guard, nesta sexta-feira (17), para promover uma campanha publicitária que premiará uma pessoa com uma assinatura vitalícia no serviço de streaming. Baseado no filme de mesmo nome, o game recompensa o jogador com a maior pontuação no período de 17 a 19 de julho, mas a ação é válida somente para os Estados Unidos. O prêmio garante aproximadamente 83 anos de acesso gratuito – uma economia de pelo menos R$ 21.900 considerando o preço do plano básico no Brasil. Devido à restrição de região, não é possível acessar a página do jogo no país.

O jogo The Old Guard está disponível para navegadores nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/Mashable

O game de The Old Guard é um beat’em up com visão do topo, de maneira semelhante ao famoso Hotline Miami. A ideia é que o jogador, assumindo o controle da protagonista Andy, interpretada pela atriz Charlize Theron, derrote muitas hordas de inimigos com o machado Labrys. Assim como na obra, a personagem é imortal e não há um “game over” mas, ao ser atingida, ela fica mais lenta para dificultar o acúmulo de pontos.

O filme The Old Guard é baseado nas histórias em quadrinhos de mesmo nome, de autoria de Greg Rucka, e estrela um grupo de imortais que protegem o mundo em segredo até o surgimento de uma nova integrante. O longa-metragem já está disponível na Netflix desde o dia 10 de julho.

Esta não é a primeira vez que a Netflix aposta em jogos para promover lançamentos do seu catálogo. Em julho do ano passado, Stranger Things 3: The Game foi lançado em conjunto com a terceira temporada da série e recebeu avaliações positivas dos usuários. O game adotava um visual retrô e passava por eventos familiares da série com missões, interações e segredos inéditos.

