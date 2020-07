Netinho não transa há quatro anos e fala que LGBTs pensam com o “fiofó”

Uma das sensações da música baiana dos anos 1990, Netinho publicou em seu Instagram vídeo no qual afirma não transar desde 2016. Ele ainda criticou o movimento LGBT por não apoiar Jair Bolsonaro e afirma que o segmento pensa apenas com o “fiofó”.

“Se esse pessoal LGBT não vivesse de acordo com o fiofó, eles vivem assim, né, pensando com o fiofó, eles estariam hoje comandando o Brasil junto Jair, apoiando Jair, ia ser maravilhoso! Mas eles foram doutrinados a enxergar a vida pela lente do fiofó”, disse o cantor em entrevista para o canal de Youtube de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República.

