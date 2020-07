Neto desenterra a avó, dança com o corpo no meio da rua e vai preso

Corpo foi retirado do Cemitério Morro da Liberdade, em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas investigará o caso de um homem de 32 anos detido após desenterrar o corpo da avó dele, morta há dois anos, de um cemitério na Zona Sul de Manaus. Ele foi visto dançando com o cadáver da idosa em uma avenida, na madrugada desta quinta (2), e foi amarrado a um poste por familiares e conhecidos até a chegada de policiais militares.

De acordo com as autoridades, o homem carregou o cadáver da avó nos ombros depois de invadir o cemitério. Segundo a PM (Polícia Militar), ele estava transtornado e dizia que tinha a intenção de ressuscitar a idosa. Testemunhas contaram que não foi a primeira vez que o neto tentou retirar o corpo da avó do local e a família diz que ele tem transtornos psiquiátrico.

Depois de ser contido, o homem foi levado para uma delegacia da região. No entanto, foi liberado e levado para um hospital por não ter condições de prestar depoimento. Ele deve voltar ao local posteriormente para prestar esclarecimentos. Caso o diagnóstico de transtorno mental seja comprovado, o homem pode receber uma medida de segurança em vez de uma pena.

Segundo a PM, o corpo da idosa estava ao lado do neto quando chegaram ao endereço da ocorrência. Após todos os trabalhos no local, o cadáver foi devolvido para a sepultura em que foi enterrado originalmente.

