Ney Matogrosso detalha sexo a três com namorada e namorado ao mesmo tempo e escancara real sobre sexo: “Viciado”

Ney Matogrosso participou de uma live juntamente com o pesquisador e produtor musical, Rodrigo Faour. Ele, que atualmente tem 78 anos, ao contrário da ousadia que mostra nos palcos, mantém a sua vida pessoal em discrição.

Porém, durante o bate papo com Rodrigo Faour, o cantor resolveu abrir o jogo sobre sua vida pessoal. “Já experimentei tudo! Na época do Secos & Molhados, eu viajava com minha namorada e o meu namorado ao mesmo tempo. Ninguém nunca falou sobre isso, ninguém me perguntava. Eu também não dizia porque competia só a mim. Sou uma pessoa discreta. Nunca senti necessidade dessa exposição”, contou Ney Matogrosso.

Inclusive, foi nesse período em que ele disse ter enfrentado um tremendo vício: “É verdade que eu não conseguia dormir sem transar antes. Era viciado em sexo. Quando cheguei ao Rio nos anos 70, era tudo liberado. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Mas foi passando com a idade”, disse ele.

Ney Matogrosso ainda relatou que com o passar dos tempos ele sentiu a necessidade de se aproximar ainda mais do público ao dar os seus primeiros passos na carreira solo. Ele, segundo as suas próprias palavras, era uma “pessoa problemática, que se mantinha distante da plateia e não se abria para o aplauso”.

Mas, tudo acabou mudando após ele ter estreado no show do disco “Bandido”, de 1976. “Tirei as penas e decidi que ia virar gente, e fiz o show mais ousado da minha carreira. Fazia um strip-tease e trocava até de tapa-sexo no palco. Comecei a gostar dessa provocação e o público passou a esperar isso de mim”, contou ele.

DESEJO NA PLATEIA

No auge da sua ousadia como artista, Ney Matogrosso despertou o desejo na plateia, tanto em homens como em mulheres: “Uma vez eu estava chegando ao Teatro Ipanema e tinha uma senhora bonita, de cabelos brancos, na bilheteria. Ela se virou para mim e disse: ‘então é você que está enlouquecendo as mulheres?’. Nessa fase, é verdade, eu desejava a plateia também”, relatou o cantor.

