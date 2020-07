No Acre, 10% dos alunos da rede pública não têm acesso ao ensino remoto, diz pesquisa

A realidade é uma das mais satisfatórias do Brasil, levando em consideração outros estados

Um levantamento do G1 junto às secretarias estaduais de educação do Brasil mostra que 15 dos 25 estados que implantaram atividades à distância monitoram a adesão dos estudantes ao ensino remoto e que as aulas on-line não são acompanhadas por todos os alunos.

No Acre, a realidade é uma das mais satisfatórias. O ranking aponta que apenas 10% não têm acesso às aulas.

Entre os 15 Estados destacados que aderiram ao método à distância, o Acre assume a 5ª melhor colocação, perdendo apenas para Mato Grosso do Sul (9%), Santa Catarina (6,3%), Minas Gerais (3%) e Paraná (1%).

O programa “Escola em Casa”, lançado pelo governador Gladson Cameli e pelo secretário de Educação Mauro Sérgio, com o apoio da Secretaria de Comunicação, no último dia 22 de junho, permite a realização da carga horária escolar da rede pública à distância por meio de videoaulas e audioaulas que reforçam as aulas que já estavam ocorrendo on-line desde abril deste ano.

As aulas são transmitidas pela televisão (AmazonSat) e por duas rádios de Rio Branco (Aldeia, Difusora) e outra do Juruá (Verdes Florestas).

19 estados, além do DF e do AC, afirmam que as atividades vão valer como hora/aula.

