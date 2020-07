No Acre, 140 pessoas com coronavírus recebem alta nas últimas 24 horas

Total de curados chega a 10,4 mil e representa mais da metade do número de infectados em 4 meses

Nas últimas 24 horas, 140 pacientes da covid-19 foram curados e receberam alta médica no Acre, informou o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) desta quinta-feira (23).

Com isso, o total de pessoas livres do coronavírus já passa dos 10,4 mil e representa mais da metade do número de infectados (18 mil) em quatro meses de pandemia.

Os 140 curados nas últimas horas compreendem não apenas pessoas internadas que desenvolveram a forma potencialmente grave da doença, mas também aquelas que tratavam sintomas da covid-19 em casa.

Nesta quinta, o número de pacientes que não tiveram a mesma sorte e perderam a vida para a doença chegou a 474.

