No Acre, polícia prende integrantes de facções com ligações na Bolívia e Rondônia

Um trabalho conjunto de agentes da Polícia Civil de Epitaciolândia e Brasiléia, com o apoio de Policiais da CORE, resultou na prisão de quatro integrantes de uma organização criminosa que tinham ligações com bandidos Bolivianos e de Porto Velho/RO.

A ação policial foi realizada na manhã desta segunda-feira (6), simultaneamente, nos dois municípios, que ficam na região de fronteira.

Durante a operação foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva.

A investigação teve inicio após a Polícia Rodoviária Federal ter prendido no município de Epitaciolândia dois traficantes com aproximadamente 9 quilos de cocaína em uma carreta.

De acordo com o levantamento da Polícia Civil, o grupo criminoso, além do tráfico de drogas, atuava no roubo de veículos no Estado de Rondônia. Os carros tinham como destino final a Bolívia, e o Acre era utilizado como rota pela quadrilha.

Os quatro presos foram encaminhados para a Delegacia do município de Epitaciolândia.

