No Acre, terra indígena “esquecida” tem surto de covid-19 e morador pede socorro

A Terra Indígena Kaxinawá de Nova Olinda, situada no município de Feijó, vive dias difíceis após surto de coronavírus. É o que conta o morador e estudante de mestrado da Universidade Federal do Acre (Ufac), Evanildo Kaxinawá.

No local, vivem cerca de 600 indígenas. O novo vírus infectou muitos dos responsáveis pela colheita e os moradores temem escassez de alimentos em pleno verão amazônico. A terra fica localizada a mais de 200 quilômetros da cidade e o acesso só é possível por barco ou avião.

“Os Huni Kui desta terra indígena se mantiveram isolados até o momento em que foi necessário ir à cidade comprar produtos que não são produzidos na aldeia. Dessa forma, alguém que veio na cidade fazer sua compra contraiu o vírus e espalhou aos demais”, explica o acadêmico.

Ele afirma que, por ser uma terra distante da cidade, a Nova Olinda é uma das mais esquecidas pelas autoridades. A comunidade preferiu não solicitar o auxílio emergencial para evitar idas à cidade para não colocar em risco a saúde do povo.

“É um valor que não cobre nem a despesa do combustível para voltar pra aldeia. Por sermos umas das terra indígenas mais esquecidas, não tem ninguém que busque ajuda pra nós”.

Para aliviar a situação do seu povo, Evanildo solicita ajuda financeira de qualquer valor para que sejam comprados alimentos e outros produtos. Doações de sacolões também são bem-vindos.

“O povo ficará muito grato. O apoio será para compra de estivas e fazer sacolões para as famílias que contraíram o vírus e as famílias que estão desempregados e no momento não conseguem trabalhar para manter sua casa e nem recebem nenhum benefício”.

Aos interessados em doar, seguem abaixo os dados bancários:

Evanildo A Kaxinawa

Agência : 4519-5

Conta Correte: 8.659-2

Banco do Brasil

Evanildo da S A Kaxinawa

Agência: 3707

Variação: 013

Conta Poupança: 000 11201-5

Caixa Econômica Federal

