No interior, Prefeitura e Fundação organizam filas em frente a agências bancárias

O trabalho é feito diariamente em função da demanda crescente de pessoas que buscam as agências devido ao pagamento do auxílio emergencial

Em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Fundação FCCV continua realizado um trabalho de organização das filas em agências bancárias para evitar aglomerações e prevenir contaminações pelo novo coronavírus. A ação é realizada em agências da Caixa Econômica Federal e do Bradesco, além das lotéricas.

As tendas e cadeiras, para dar mais conforto às pessoas que vão às agências, foram implantadas com recursos da prefeitura, enquanto os colaboradores que trabalham na organização das filas e orientação são da FCCV.

O trabalho é feito diariamente em função da demanda crescente de pessoas que buscam as agências devido ao pagamento do auxílio emergencial, o que tem provocado diversas aglomerações em diversos locais do país.

Em Cruzeiro do Sul, este trabalho conjunto tem ajudado a evitar aglomerações e garantir o distanciamento social. Além disso, com as tendas e cadeiras as pessoas têm mais conforto, pois não ficam expostas às condições climáticas e podem esperar o atendimento sentadas.

