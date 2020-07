Noiva morre ao comer sobremesa durante recepção de casamento

Uma mulher de 25 anos, identificada como Alexandra Erokhova, morreu em sua recepção de casamento. O caso aconteceu no Palácio Tsaritsyno, em Moscou. De acordo com o jornal britânico DailyMail, Alexandra teve um choque anafilático “causado por alergia a nozes”.

Na ocasião, ela estava comendo uma sobremesa e “começou a sufocar à mesa”. Os convidados tentaram ajudar e até uma ambulância foi chamada ao local. Mas, quando a equipe de reanimação chegou ao salão não teve como salvar a noiva.

Ainda segundo o jornal, Alexandra sofria de uma alergia a nozes desde a infância e parentes avisaram os cozinheiros no local com antecedência, de acordo com sua família. Relatos dizem que os pratos doces que a noiva comeu contêm nozes.

A polícia local está investigando o incidente. O choque anafilático é uma reação alérgica grave e possivelmente fatal.A reação pode acontecer segundos ou minutos depois da exposição a uma substância a que se tem alergia.

