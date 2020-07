Nos pênaltis, PSG de Neymar bate Lyon e garante mais um título na temporada

Equipes não conseguiram sair do zero durante os 90 minutos mais a prorrogação

Após a conquista do Campeonato Francês e da Copa da França, contra o Saint-Étienne, o PSG venceu a Copa da Liga Francesa, contra o Lyon, nesta sexta-feira (31/7). A missão, no entanto, não foi nada fácil.

As duas equipes precisaram de cobranças de pênaltis para decidir o duelo. Após 100% de aproveitamento de ambas as equipes nas primeiras cinco cobranças, Navas pegou pênalti de Traoré. Na próxima cobrança, Sarabia não perdoou e garantiu o terceiro título do PSG na temporada.

PUBLICIDADE

Após o tempo regulamentar, em que nenhuma das equipes criou grandes chances de perigo, o jogo ficou mais franco no tempo extra. Já no fim do jogo, o lateral brasileiro Rafael teve que parar Di María com um carrinho por trás. Foi expulso. Neymar teve a chance de vencer o jogo para o PSG, mas a cobrança foi com muita força, por cima do gol, sem perigo.

Agora, o PSG se prepara para enfrentar a Atalanta, no dia 12 de agosto, em partida válida pelas quartas de final da Champions League. Já o Lyon faz a partida volta, contra a Juventus, ainda pela fase oitavas de final do torneio europeu na próxima sexta-feira (7/8).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários