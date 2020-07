Nova camisa do Corinthians vaza nas redes; veja foto

Torcedores apontaram inconsistência no uniforme que homenageia título de 1990

O Corinthians lançará seu novo uniforme no próximo domingo. No entanto, uma imagem da suposta nova camisa já vazou nas redes. A camisa, com dois botões e gola, será uma homenagem ao título brasileiro de 1990.

No entanto, conforme torcedores apontaram, a camisa com botões só passou a ser utilizada pelo Timão em 1992.

PUBLICIDADE

A nova camisa já está em pré-venda por R$ 399,90 (modelo jogador) e R$ 249,90 (modelo torcedor).

Para o lançamento, o Corinthians preparou uma ação na Arena do clube. Chamada de De Volta para 90, o torcedor entrará em um drive-thru na parte interna do estádio e poderá viver algumas experiências.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários