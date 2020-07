Novas temporadas de ‘Lucifer’, ‘3%’ e ‘The Rain’: Veja o que chega à Netflix em agosto

O mês de agosto será recheado de estreias na Netflix. Dentre as séries ais aguardadas destaque para a chegada da temporada final da brasileira “3%”, em 14 de agosto, a primeira nacional que foi realizada com produção da plataforma.

Além dela, no dia 6 de agosto a terceira temporada de “The Rain” também dá as caras com a trama que se passa anos após uma chuva dizimar a população da Escandinávia. Para os fãs de “Lucifer”, a boa notícia é que no dia 21 do próximo mês a quinta temporada entra na plataforma.

No enredo, Lucifer faz um retorno triunfal, Chloe repensa o amor, Ella finalmente encontra um cara legal e Amenadiel se adapta à paternidade.

No quesito filmes destaque para “Power”. Um ex-soldado, uma adolescente e um policial se encontram em Nova Orleans, Estados Unidos, durante a busca por uma perigosa pílula que dá superpoderes temporários a quem a toma. Rodrigo Santoro participa. No dia 14.

