Número de infectados por coronavírus no AC cresceu mais de 100% em uma semana

Um estudo feito pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) sobre a aplicação de testes no Brasil mostrou nesta última semana que os casos de coronavírus no Acre aumentaram significativamente.

Já foram aplicados quase 200 mil testes rápidos para detecção de anticorpos contra o coronavírus pelas 26 redes associadas à Abrafarma pelo país. Do total de 196.529 pacientes testados, 28.591 (14,55%) tiveram resultado positivo e 167.938 (85,45%), negativo. Os dados correspondem ao período de 6 de maio a 5 de julho.

O órgão apontou que no Acre e no Rio Grande do Norte, o percentual de infectados cresceu mais de 100%, em relação à semana anterior.

O estado foi um dos que mais registraram casos positivos de covid-19 pelos testes.

